Calcio Uisp: Cantoni show ne segna 6, Gravina e Meta fanno tris (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Spezia, 31 ottobre 2024 – Avosa con Meta a fare tris e Leta grazie alla tripletta di Gravina sempre a braccetto in vetta al Girone 1, alla quarta vittoria consecutiva, dopo la quinta di andata del campionato calcistico a 7 della Uisp. Tiene il ritmo soltanto La Gira, ad un punto sotto, nella competizione della Lega della Spezia e della Valdimagra. GIRONE 1 Risultati: Avosa-Real Dlf Pizzeria Chiara 7-0 (Meta D. (3), Coraci M., Porpora F., Lala D., Bellettini S.), Realchiappa Progetto Appalti-Saja Srl 6-5 (Shabanaj G. (3), Porrini R. (2), Lorenzi D.; El Caidi H. (3), Paloka E., El Caidi K.), La Gira O.F. Chelli-Sesta Godano 4-2 (Corvi Dallara L. (3), Ferdani F.; Visigalli E., Figone M.), Good Boys-Locanda Alinò 4-4 (Venè L. (3), Lepri T.; Garofano D. (2), Russo R., Acosta Rodriguez F.), Pellegrini Gomme-Levanto 5-2 (Gerini A., Sidi Brahim S. (2), Greco R., Cupini L. Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp: Cantoni show ne segna 6, Gravina e Meta fanno tris Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Spezia, 31 ottobre 2024 – Avosa cona faree Leta grazie alla tripletta disempre a braccetto in vetta al Girone 1, alla quarta vittoria consecutiva, dopo la quinta di andata del campionato calcistico a 7 della. Tiene il ritmo soltanto La Gira, ad un punto sotto, nella competizione della Lega della Spezia e della Valdimagra. GIRONE 1 Risultati: Avosa-Real Dlf Pizzeria Chiara 7-0 (D. (3), Coraci M., Porpora F., Lala D., Bellettini S.), Realchiappa Progetto Appalti-Saja Srl 6-5 (Shabanaj G. (3), Porrini R. (2), Lorenzi D.; El Caidi H. (3), Paloka E., El Caidi K.), La Gira O.F. Chelli-Sesta Godano 4-2 (Corvi Dallara L. (3), Ferdani F.; Visigalli E., Figone M.), Good Boys-Locanda Alinò 4-4 (Venè L. (3), Lepri T.; Garofano D. (2), Russo R., Acosta Rodriguez F.), Pellegrini Gomme-Levanto 5-2 (Gerini A., Sidi Brahim S. (2), Greco R., Cupini L.

