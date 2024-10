Amici di Maria De Filippi anticipazioni sesta puntata del 3 novembre 2024: ospiti e sfide | Spoiler (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la sesta puntata che andrà in onda domenica 3 novembre 2024 su Canale 5 a partire dalle 14.00? Ecco gli Spoiler su ospiti, sfide ed esibizioni dei ragazzi della scuola più spiata d’Italia. Assisteremo ad altre liti tra professori dopo una settimana così ricca di discussioni e duelli? Amici di Maria De Filippi: anticipazioni sugli ospiti Quali saranno gli ospiti di Amici di Maria De Filippi per la sesta puntata in onda il 3 novembre 2024? Settimana scorsa abbiamo visto Amadeus vestire i panni di giudice di canto e Alessandra Amoroso presentare il suo ultimi singolo. Questa settimana? Potremmo ipotizzare che a far ingresso in studio possano essere alcuni volti noti del talent di Canale 5 che in questi giorni hanno preso parte o prenderanno parte allo speciale condotto da Silvia Toffanin ed intitolato This is me. Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi anticipazioni sesta puntata del 3 novembre 2024: ospiti e sfide | Spoiler Leggi tutto 📰 Superguidatv.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cosa accadrà addiDesecondo leper lache andrà in onda domenica 3su Canale 5 a partire dalle 14.00? Ecco glisued esibizioni dei ragazzi della scuola più spiata d’Italia. Assisteremo ad altre liti tra professori dopo una settimana così ricca di discussioni e duelli?diDesugliQuali saranno glididiDeper lain onda il 3? Settimana scorsa abbiamo visto Amadeus vestire i panni di giudice di canto e Alessandra Amoroso presentare il suo ultimi singolo. Questa settimana? Potremmo ipotizzare che a far ingresso in studio possano essere alcuni volti noti del talent di Canale 5 che in questi giorni hanno preso parte o prenderanno parte allo speciale condotto da Silvia Toffanin ed intitolato This is me.

