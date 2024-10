Alti funzionari Usa diretti in Israele (Di giovedì 31 ottobre 2024) 7.10 Alcuni Alti funzionari statunitensi sono diretti in Israele per discutere gli accordi per un cessate il fuoco col Libano e Gaza. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato Miller. Intanto in Libano, è proseguita per tutta la giornata di ieri la battaglia tra miliziani di Hezbollah e militari di Israele nei pressi della città di Khiam. Gli attacchi aerei israeliani hanno inoltre ucciso una ventina di persone, cui otto donne, in due città nella regione di Baalbek. Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) 7.10 Alcunistatunitensi sonoinper discutere gli accordi per un cessate il fuoco col Libano e Gaza. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato Miller. Intanto in Libano, è proseguita per tutta la giornata di ieri la battaglia tra miliziani di Hezbollah e militari dinei pressi della città di Khiam. Gli attacchi aerei israeliani hanno inoltre ucciso una ventina di persone, cui otto donne, in due città nella regione di Baalbek.

