Alluvione Spagna si cercano i dispersi tra fango e macerie Nuova allerta arancione in due province Sanchez e Feijóo nelle zone colpite

Le piogge continuano a colpire la Spagna – il cui sud est e in particolare Valencia è stato devastato da un'Alluvione senza precedenti – anche se con minore intensità rispetto ai giorni scorsi. Due province, Tarragona e Castellón, rispettivamente in Catalogna e Comunità Valenciana, sono in allerta arancione, riferisce l'Agenzia meteorologica spagnola, Aemet. Si prevedono piogge anche in Andalusia ed Estremadura, dove in alcune province è stata attivata l'allerta gialla. La Dana, il fenomeno atmosferico che ha colpito il Paese iberico, ha provocato almeno 95 morti. Nella regione di Valencia sono ripartite le ricerche delle persone che ancora risultano disperse. Le ricerche si stanno effettuando tra le macerie e la coltre di fango. Il governatore della regione di Valencia, Carlos Mazón, ha riferito ieri sera che non ci sono più "persone soccorribili, visibili dall'alto".

