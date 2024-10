Al GF Javier riceve un aereo da parte dei fan: “L’Italia sa”, Shaila scoppia in lacrime e Lorenzo la consola (Di giovedì 31 ottobre 2024) Javier Martinez ha ricevuto un aereo da parte dei fan. Il gesto ha colpito Shaila Gatta che, poco dopo aver visto le parole del pubblico per il concorrente, ha iniziato a piangere. A consolarla è stato Lorenzo Spolverato: "Fuori chi ti ama lo sa che sei forte". Fanpage.it - Al GF Javier riceve un aereo da parte dei fan: “L’Italia sa”, Shaila scoppia in lacrime e Lorenzo la consola Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)Martinez ha ricevuto undadei fan. Il gesto ha colpitoGatta che, poco dopo aver visto le parole del pubblico per il concorrente, ha iniziato a piangere. Arla è statoSpolverato: "Fuori chi ti ama lo sa che sei forte".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Al GFun aereo da parte dei fan: "L'Italia sa", Shaila scoppia in lacrime e Lorenzo la consola; Grande Fratello,Martinezun messaggio dai fan. La reazione di Shaila Gatta non passa inosservata; GF, Shaila sprofonda mentre predica:e Helena la distruggono;Martinezdei consigli da Ilaria Galassi - 2024 | GF; GF, aereo per: “L’Italia sa”. Shaila piange (o almeno ci prova); Eleonora Cecere dopo l’uscita dal GF: “Basta critiche su mio marito, tornare a casa era una mia richiesta”; Approfondisci 🔍

In chiacchiera al GF, Federica Petagna parla dell’ex Alfonso

(novella2000.it)

LEGGI ANCHE: Javier riceve il sostegno dei fan con un aereo tutto per lui ... Secondo lei non vuole ammettere di avere un’altra persona al suo fianco: “Sai cosa vorrei? Cosa mi fa restare male? Io ...

GF, aereo per Javier: “L’Italia sa”. Shaila piange (o almeno ci prova)

(msn.com)

Javier riceve un aereo di sostegno dai fan e Shaila scoppia in un pianto disperato: i video e le reazioni dei social ...

Maria Vittoria scopre gli insulti ricevuti da Shaila sotto le coperte al GF: “Dice che sono una zocc***”

(fanpage.it)

Javier Martinez ha deciso ufficialmente di vendicarsi di Shaila Gatta e raccontare ai coinquilini quanto la donna gli avrebbe confidato sotto le coperte ...

Javier Martinez riceve dei consigli da Ilaria Galassi - Grande Fratello 2024 | GF

(informazione.it)

Nella Casa più spiata d'Italia, quest'oggi si respira un clima tutt'altro che disteso. Il ritorno di Shaila e Lorenzo sembra aver stravolto gli equilibri del gruppo e c'è chi, infastidito da quanto ac ...