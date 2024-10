Agatha All Along, spoiler: ecco cosa significa quel cliffhanger mentre la Marvel introduce due eroi incredibilmente potenti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Agatha All Along, spoiler: ecco cosa significa quel cliffhanger mentre la Marvel introduce due eroi incredibilmente potenti Nel finale di stagione in due episodi di Agatha All Along, apprendiamo che la Strada delle Streghe è stata creata inconsapevolmente da Billy Maximoff. Come sua madre, Wiccan ha incredibili poteri di alterazione della realtà che, se quanto visto in questa serie è indicativo, non riesce a controllare. Questo lo rende immediatamente uno dei supereroi più potenti (e pericolosi) del MCU e, con Agatha Harkness a fargli da mentore beh, Billy ha intrapreso un percorso che promette di consolidare il suo ruolo di protagonista in questo mondo condiviso. Tuttavia, non è l’unico. Con l’aiuto di Agatha, Billy usa i suoi poteri per trovare un nuovo corpo allo spirito di Tommy Maximoff. Leggi tutto 📰 Cinefilos.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)AllladueNel finale di stagione in due episodi diAll, apprendiamo che la Strada delle Streghe è stata creata inconsapevolmente da Billy Maximoff. Come sua madre, Wiccan ha incredibili poteri di alterazione della realtà che, se quanto visto in questa serie è indicativo, non riesce a controllare. Questo lo rende immediatamente uno dei superpiù(e pericolosi) del MCU e, conHarkness a fargli da mentore beh, Billy ha intrapreso un percorso che promette di consolidare il suo ruolo di protagonista in questo mondo condiviso. Tuttavia, non è l’unico. Con l’aiuto di, Billy usa i suoi poteri per trovare un nuovo corpo allo spirito di Tommy Maximoff.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cosa succede nel finale diAll?;All, le anticipazioni sul finale: dai tarocchi agliAll, serie di streghe e magia, è il dolcetto di Halloween anticipato;All: il terzo episodio menziona per la prima volta [] nel MCU;All, spiegazione del finale della nuova puntata della serie Marvel;Allomaggerà cinema horror e fantasy come WandaVision con le serie TV: qualche anticipazione dalla nuova serie Marvel; Approfondisci 🔍

Agatha All Along: una morte scioccante (più significativa di quanto si pensi) conclude la serie Marvel

(filmpost.it)

Un'ultima strega incontra il suo destino nel finale di Agatha All Along Siamo finalmente arrivati alla conclusione della Straga delle Streghe, ma la congrega ha subito un’altra perdita. Il finale di A ...

Agatha All Along, chiusura con il bacio queer più intenso del MCU. Ma ci sarà una 2a stagione?

(gay.it)

Due puntate, le ultime due, in una sola sfornata. E il giorno di Halloween! Agatha All Along è oggi andato incontro alla sua conclusione con un doppio episodio finale che ha dato risposte a non poche ...

Agatha All Along, il finale ha una scena post-credit? Cosa dovete sapere

(serial.everyeye.it)

Nel giorno del debutto su Disney+ degli ultimi due episodi di Agatha All Along, scopriamo se la serie ha una scena post-credit.

Agatha All Along episodi 8 e 9: la spiegazione del finale di stagione

(cinefilos.it)

Gli episodi 8 e 9 di Agatha All Along hanno portato a compimento un viaggio epico per lo show MCU, ed ecco la spiegazione del finale!