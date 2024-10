Wta Finals Riyadh 2024 | montepremi e prize money singolare

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ile ildelle Wta, di scena a, per quanto riguarda il. Le otto migliori giocatrici del mondo si sfideranno sul cemento in Arabia Saudita e si contenderanno il prestigioso titolo nell’evento che chiude la stagione tennistica. La favorita numero uno per il titolo non può che essere Aryna Sabalenka, protagonista di una stagione sensazionale – caratterizzata da due titoli Slam – che vuole chiudere in bellezza. Proveranno a insidiarla Iga Swiatek, campionessa uscente, Elena Rybakina, molto pericolosa in queste condizioni di gioco nonostante la sua assenza prolungata dai campi, e le americane Jessica Pegula e Coco Gauff. Parte più indietro in un’ipotetica griglia di partenza invece Jasmine Paolini, al debutto nel torneo di fine anno ma pronta a vendere cara la pelle e godersi un’esperienza unica.