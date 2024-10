Visibilia, i pm chiedono il processo per Santanchè & Co: “Tutti sapevano e hanno taciuto” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Tutti sapevano e Tutti hanno taciuto” dei bilanci falsi di Visibilia Editore. Compresa la ministra del Turismo, Daniela Santanché. Per questo va processata per falso in bilancio. A dirlo, ieri, nel loro intervento davanti alla gup Anna Maugelli, i pm di Milano Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi. Indagata Santanchè e mezza famiglia Nel procedimento sono indagate per falso in bilancio 17 persone – oltre alla ministra ci sono il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero, la nipote della ministra Silvia Garnero e l’ex compagno della senatrice Canio Giovanni Mazzaro che hanno avuto ruoli all’interno della spa – e tre società (Visibilia editore spa, Visibilia srl in liquidazione e Visibilia editrice srl). Lanotiziagiornale.it - Visibilia, i pm chiedono il processo per Santanchè & Co: “Tutti sapevano e hanno taciuto” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “” dei bilanci falsi diEditore. Compresa la ministra del Turismo, Daniela Santanché. Per questo va processata per falso in bilancio. A dirlo, ieri, nel loro intervento davanti alla gup Anna Maugelli, i pm di Milano Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi. Indagatae mezza famiglia Nel procedimento sono indagate per falso in bilancio 17 persone – oltre alla ministra ci sono il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero, la nipote della ministra Silvia Garnero e l’ex compagno della senatrice Canio Giovanni Mazzaro cheavuto ruoli all’interno della spa – e tre società (editore spa,srl in liquidazione eeditrice srl).

