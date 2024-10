Quotidiano.net - Vincerà Trump o la Harris? Nelle università americane tra attesa e voto a distanza

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 – Il 5 novembre gli elettori americani sceglieranno il nuovo presidente degli Stati Uniti, tra Donalde Kamala. Abbiamo deciso allora di scoprire come stessero vivendo questo momento, tanto delicato quanto combattuto gli studenti Usa che vivono a Firenze. E per farlo siamo entratiper stranieri che frequentano. Georgina Barnhill è una studentessa di sistemi alimentari, specializzata in comunicazioni pubbliche nata e cresciuta a New York City, a Manhattan. Rapita dal fascino della città Toscana sta trascorrendo un periodo di studi a Firenze, ma continua a seguire gli sviluppi delle sorti del suo paese. “Aifs Global Eduaction Center, con cui sto studiando all’estero, si è offerto di aiutare qualsiasi studente che voglia votare mentre è all’estero.