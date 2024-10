Vigili del fuoco senza docce: fanno i bisogni e si lavano in un container in piazza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Niente docce e niente bagni per i Vigili del fuoco di Roma. I problemi a i servizi della sede di via Genova hanno costretto i pompieri a dover utilizzare un container per le emergenze per andare in bagno e lavarsi dopo gli interventi. Una situazione a dir poco "scomoda", come denuncia a Europa.today.it - Vigili del fuoco senza docce: fanno i bisogni e si lavano in un container in piazza Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nientee niente bagni per ideldi Roma. I problemi a i servizi della sede di via Genova hanno costretto i pompieri a dover utilizzare unper le emergenze per andare in bagno e lavarsi dopo gli interventi. Una situazione a dir poco "scomoda", come denuncia a

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Vigili del fuoco senza docce, nella sede di Roma ci si lava in un container; Roma, vigili del fuoco senza docce: fanno i bisogni e si lavano in un container in piazza; Vigili del fuoco senza docce, nella sede di Roma ci si lava in un container; Al Circo Massimo arriva il 'Villaggio Difesa'; Bombe carta esplodono davanti alla sede dei vigili. Polizia locale sotto attacco al Quarticciolo; L'afrobeat di Seun Kuti al Largo Venue; Leggi >>>

Vigili del fuoco senza docce, nella sede di Roma ci si lava in un container

(romatoday.it)

Una colonna mobile per le emergenze posizionata nella sede di via Genova per permettere ai pompieri di farsi una doccia a fine turno ...

Individuato il corpo senza vita del disperso nel Bolognese

(quotidiano.net)

È stato individuato dall'elicottero dei vigili del fuoco il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro nel Bolognese), dopo che nella notte l'auto su cui ...

Concorso vigili del fuoco, bando per 350 posti: calendario delle prove preselettive. Tutte le materie e i requisiti

(ilmessaggero.it)

Il Ministero dell’Interno ha reso noto il calendario ufficiale delle prove preselettive per il concorso pubblico dei Vigili del Fuoco, che mette a disposizione 350 posizioni riservate a ...

Eroina per caso a 4 anni: così la piccola Shannon ha salvato la madre

(universomamma.it)

Dopo aver fatto la doccia e mentre si preparava qualcosa da mangiare ... Queste azioni hanno permesso ai soccorritori di arrivare sul posto senza perdere minuti preziosi. Quando i vigili del fuoco ...