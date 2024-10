Dailymilan.it - VIDEO – Tapiro d’oro a Marialuisa Jacobelli: non parlo più di Francesco Totti

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, ha consegnato il: che però nonpiù diMeglio non parlare. Meglio restare in silenzio. Ed è quello cheha deciso di fare. Di continuare a fare. Dopo averlo consegnato a, l’inviato di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli ha consegnato il, giornalista pizzicata dai fotografi di Gente mentre entrava e usciva da un albergo di Roma a poca distanza di tempo dall’ex capitano della Roma. C’è stato qualcosa tra di loro? Un pomeriggio di passione? Nonpiù, mantengo la linea che sto in silenzio Questo il commento della figlia dell’ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, Xavierin riferimento alla presunta liaison con