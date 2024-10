Video Gol Empoli-Inter 0-3, highlights e sintesi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo il 4 a 4 nel Derby d'Italia contro la Juventus, l'Inter ha subito la possibilità di riscattarsi in trasferta contro l'Empoli. Il primo tempo è tutt’altro che facile per i nerazzurri, infatti, i toscani riescono a respingere gli attacchi avversari e a ripartire. La prima occasione Milanotoday.it - Video Gol Empoli-Inter 0-3, highlights e sintesi Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo il 4 a 4 nel Derby d'Italia contro la Juventus, l'ha subito la possibilità di riscattarsi in trasferta contro l'. Il primo tempo è tutt’altro che facile per i nerazzurri, infatti, i toscani riescono a respingere gli attacchi avversari e a ripartire. La prima occasione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:0-3, highlights e sintesi; In campo0-0 e Venezia-Udinese 1-2 dopo i primi 45' - Venezia-Udinese 1-2 dopo i primi 45';, dove vedere la partita in tv: gli orari;: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Ildi Lukaku distrugge Crudeli, reazione disperata in diretta tv |; Dove vederein TV e streaming; Leggi >>>

Empoli – Inter 0-3 highlights e gol: Frattesi e Lautaro abbattono il muro dei toscani! – VIDEO

(generationsport.it)

Empoli - Inter 0-3 highlights e gol: due gol di Frattesi e la rete di Lautaro regalano i tre punti ai nerazzurri!

Serie A, Empoli-Inter 0-3: Inzaghi resta nella scia di Conte

(sportmediaset.mediaset.it)

L' Inter supera 0-3 l' Empoli nel match valido per la decima giornata di Serie A e resta in scia al Napoli capolista. La squadra di Inzaghi disputa un primo tempo piuttosto anonimo, ma attorno alla me ...

Frattesi raddoppia contro l’Empoli! Ecco le immagini del gol! – (VIDEO)

(generationsport.it)

Frattesi segna il gol del raddoppio contro l'Empoli grazie ad una sponda di Martinez dopo l'imbucata di Barella!

??Empoli-Inter 0-4: Lautaro nella storia! Frattesi, 1ª doppietta e top???? | OneFootball

(onefootball.com)

L’Inter chiude i conti con il gol del suo capitano, Lautaro Martinez, la rete numero 134 in nerazzurro con cui l’argentino diventa il miglior marcatore straniero nella storia del club meneghino. Vasqu ...