Vicenza, cane antidroga Ray fiuta 200 gr di marijuana, arrestato pusher

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Guardia di Finanza diha effettuato un sequestro di 200 grammi dinel Comune di Rosà, grazie all’aiuto del“Ray”. Durante un controllo del fine settimana, i militari hannoun cittadino ghanese per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato mentre cercava di allontanarsi dalla zona dei controlli, è stato trovato in possesso di vari involucri die una somma in denaro contante. Una successiva perquisizione presso la sua abitazione ha portato al rinvenimento di ulteriore droga e di strumenti per il confezionamento e la vendita della sostanza. La Procura diha disposto per l’la misura cautelare degli arresti domiciliari. Lo scorso venerdì, la Guardia di Finanza diha messo in atto una serie di controlli a Rosà, dove si trovava un locale frequentato soprattutto da giovani.