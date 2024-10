Udinese, Runjaic: “Il primo rigore ha cambiato la partita” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Abbiamo giocato un buon calcio, avendo molte chance di fare il terzo gol e chiudere la gara. Quando abbiamo preso il gol su calcio di rigore non è cambiato davvero qualcosa da questo punto di vista, anche se abbiamo cominciato a lanciare troppi palloni lunghi. Con l’espulsione è davvero cambiata la gara, ma abbiamo fatto rialzare l’avversario e ravvivare l’ambiente, c’era una grande atmosfera. Gli episodi arbitrali? Anche a Milano ci sono stati degli episodi, siamo un club medio, ma solido, quindi capisco Nani da questo punto di vista“. Ha parlato così ai microfoni di DAZN il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic dopo il derby del Triveneto perso al Penzo con il Venezia. Runjaic ha poi aggiunto: “Abbiamo concesso una situazione da gol facile in un momento nel quale stavamo controllando la gara. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Abbiamo giocato un buon calcio, avendo molte chance di fare il terzo gol e chiudere la gara. Quando abbiamo preso il gol su calcio dinon èdavvero qualcosa da questo punto di vista, anche se abbiamo cominciato a lanciare troppi palloni lunghi. Con l’espulsione è davvero cambiata la gara, ma abbiamo fatto rialzare l’avversario e ravvivare l’ambiente, c’era una grande atmosfera. Gli episodi arbitrali? Anche a Milano ci sono stati degli episodi, siamo un club medio, ma solido, quindi capisco Nani da questo punto di vista“. Ha parlato così ai microfoni di DAZN il tecnico dell’, Kostadopo il derby del Triveneto perso al Penzo con il Venezia.ha poi aggiunto: “Abbiamo concesso una situazione da gol facile in un momento nel quale stavamo controllando la gara.

