Torna Novembre Donna: trenta giorni di eventi per dire no alla violenza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È di nuovo Novembre Donna, un mese dedicato alle donne per dire, ogni giorno, "No alla violenza". trenta giorni di eventi sportivi, culturali, musicali, teatrali; di dibattiti, laboratori, flashmob. Un calendario promosso dal Comune e dal Centro Antiviolenza di Venezia, che quest'anno celebra i

Torna Toscana delle donne con a centro 'Umanità', apre Capotondi

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - Torna dal 19 al 27 novembre la Toscana delle Donne, manifestazione, alla seconda edizione, organizzata dalla Regione, che propone nove giorni di eventi, principalmente a ...

Trenta giorni ha novembre

Trenta giorni ha novembre o Trenta dì conta novembre, è una nota filastrocca, che viene spesso utilizzata per ricordare la lunghezza dei mesi del calendario. Venne sviluppata per la prima volta in ...

La Toscana delle donne torna a novembre 2024

Torna a Firenze ... L’Eredità delle Donne, il festival dedicato alle competenze femminili con la direzione artistica di Serena Dandini ch esi terrà dal 22 al 24 novembre, a ridosso della ...

Un anno dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, altri due femminicidi: non è cambiato nulla

A quasi un anno dall'omicidio di Giulia Cecchettin, altre due tragedie riempiono i principali giornali. Le vittime sono sempre giovani ragazze.