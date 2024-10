“Ti amo Stellina”: l’ultimo saluto a Matilde Lorenzi del fidanzato Federico Tomasoni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Ti amo Stellina”: è una dedica tenerissima quella che Federico Tomasoni ha lasciato alla fidanzata Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro deceduta nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 all’ospedale San Maurizio di Bolzano dopo un incidente in allenamento in Val Senales. Tomasoni, 27 anni, sciatore freestyle originario di Castione della Presolana, appena saputo dell’incidente si è recato in ospedale, stando con lei fino all’ultimo momento: lo testimoniano anche le foto che il ragazzo ha condiviso sui propri profili social, che lo mostrano mentre tiene la mano alla fidanzata, sulla quale c’è ancora un pulsossimetro. “Sei la cosa più bella che mi potesse capitare”, si legge ancora in una storia postata su Instagram, seguita da una foto dove i due ragazzi sono abbracciati di fronte a uno specchio. Bergamonews.it - “Ti amo Stellina”: l’ultimo saluto a Matilde Lorenzi del fidanzato Federico Tomasoni Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Ti amo”: è una dedica tenerissima quella cheha lasciato alla fidanzata, la giovane promessa dello sci azzurro deceduta nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 all’ospedale San Maurizio di Bolzano dopo un incidente in allenamento in Val Senales., 27 anni, sciatore freestyle originario di Castione della Presolana, appena saputo dell’incidente si è recato in ospedale, stando con lei fino almomento: lo testimoniano anche le foto che il ragazzo ha condiviso sui propri profili social, che lo mostrano mentre tiene la mano alla fidanzata, sulla quale c’è ancora un pulsossimetro. “Sei la cosa più bella che mi potesse capitare”, si legge ancora in una storia postata su Instagram, seguita da una foto dove i due ragazzi sono abbracciati di fronte a uno specchio.

