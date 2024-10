Thesocialpost.it - Sparano contro casa dell’ex per difendere l’onore di una ragazza incinta, arrestati padre e figlio

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avrebbero cercato di vendicare “” di una ventenne, per loro rispettivamente figlia e sorella, rimastaprima della fine della relazione con il suo ormai ex. A Villabate, in provincia di Palermo, un dramma familiare si è trasformato in un tentato omicidio, con l’arresto di un uomo di 50 anni e di suodi 23 anni. I due, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Misilmeri, avrebbero dovuto organizzare una “spedizione punitiva” per vendicaredella figlia e sorella ventenne, rimastaa seguito di una relazione finita con un coetaneo che non voleva assumersi la responsabilità della paternità. Accecati dalla rabbia,si sono recati presso l’abitazionefidanzato della giovane, minacciando e cercando di affrontare ildel ragazzo.