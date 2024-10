Impresaitaliana.net - Sequestrate 17 tonnellate di rifiuti, denunciata la responsabile

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel complesso aziendale, oltre alla illecita gestione dei, è stata constatata la mancata installazione di un impianti antincendio In un complesso aziendale di circa 400 m2 ad Ercolano i finanzieri della Compagnia di Portici hanno scoperto che vi erano oltre 17di indumenti usati e scarti di lavorazione mentre il limite consentito per la struttura era di 5. Nei guai una 56enne, titolare della ditta individuale che era autorizzata alla detenzione, recupero e al riciclo deitessili ma aveva superato il limite consentito di ben tre volte. Oltre alla gestione illecita deii finanzieri hanno constatato la mancata installazione di un impianto antincendio, obbligatorio per contenere la notevole quantità di materiale infiammabile.