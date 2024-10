San Giovanni Galermo, aveva oltre 100 dosi tra cocaina e marijuana, arrestato pusher 24enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era stato sorpreso e arrestato, appena qualche giorno fa, dalla Polizia di Stato con diverse dosi di marijuana e cocaina, oltre a 300 euro, provento dell’attività di spaccio. Il pusher catanese di 24 anni è stato nuovamente beccato dai poliziotti, durante un controllo in via Capo Passero, nel quartiere San Giovanni Galermo. Il giovane, in libertà in attesa di giudizio per i fatti pregressi, è stato immediatamente riconosciuto dagli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania. Alla vista dei poliziotti, l’uomo si è dato alla fuga per cercare di sottrarsi ai controlli, ma, dopo un breve inseguimento, è stato fermato per essere sottoposto a perquisizione. Nel marsupio che il giovane portava a tracolla sono state trovate più di 100 dosi, tra cocaina e marijuana, pronte per essere vendute. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era stato sorpreso e, appena qualche giorno fa, dalla Polizia di Stato con diversedia 300 euro, provento dell’attività di spaccio. Ilcatanese di 24 anni è stato nuovamente beccato dai poliziotti, durante un controllo in via Capo Passero, nel quartiere San. Il giovane, in libertà in attesa di giudizio per i fatti pregressi, è stato immediatamente riconosciuto dagli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania. Alla vista dei poliziotti, l’uomo si è dato alla fuga per cercare di sottrarsi ai controlli, ma, dopo un breve inseguimento, è stato fermato per essere sottoposto a perquisizione. Nel marsupio che il giovane portava a tracolla sono state trovate più di 100, tra, pronte per essere vendute.

