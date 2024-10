Roma vende merce senza autorizzazione ed esibisce un documento non suo | denunciata

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024- In vista del Giubileo si fanno sempre più serrati i controlli della Polizia di Stato nei territori critici ma anche nel sistema della ricettività, che si sta strutturando in vista dell’Anno Santo con il rischio di derive di illegalità che possano rappresentare un vulnus sulla sicurezza in generale. Nel mirino dell’operazione straordinaria interforze ad “alto impatto” – disposta con ordinanza del Questore di– la stazione Termini e le aree ad essa immediatamente limitrofe, abitualmente collettori di soggetti potenzialmente critici. In campo equipaggi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale diCapitale e di AMA, con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato e degli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.