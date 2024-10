Rai: Boschi (Iv), 'subito in Vigilanza vertici e sindacati' (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott (Adnkronos) - "La maggioranza non puo' paralizzare l'attività della commissione di Vigilanza per nascondere la propria incapacità politica". Lo dice la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai. "Mentre in Rai si consumano lotte interne, si dibatte di trasmissioni flop pagate dai contribuenti, e soprattutto mentre i giornalisti precari ancora attendono una stabilizzazione, la Commissione è bloccata. Di fronte a questa maggioranza che ha a cuore solo potere e poltrone è necessario essere responsabili e pensare al futuro dell'azienda, dei suoi lavoratori e dei soldi dei cittadini che pagano il canone", spiega Boschi. "Si superi lo stallo e si affrontino i problemi convocando immediatamente in Vigilanza Rai il direttore generale, l'ad e i sindacati. Liberoquotidiano.it - Rai: Boschi (Iv), 'subito in Vigilanza vertici e sindacati' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott (Adnkronos) - "La maggioranza non puo' paralizzare l'attività della commissione diper nascondere la propria incapacità politica". Lo dice la deputata di Italia viva Maria Elena, vicepresidente della commissione diRai. "Mentre in Rai si consumano lotte interne, si dibatte di trasmissioni flop pagate dai contribuenti, e soprattutto mentre i giornalisti precari ancora attendono una stabilizzazione, la Commissione è bloccata. Di fronte a questa maggioranza che ha a cuore solo potere e poltrone è necessario essere responsabili e pensare al futuro dell'azienda, dei suoi lavoratori e dei soldi dei cittadini che pagano il canone", spiega. "Si superi lo stallo e si affrontino i problemi convocando immediatamente inRai il direttore generale, l'ad e i

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Rai: Boschi (Iv), ‘subito in Vigilanza vertici e sindacati’; Rai, assente in blocco il centrodestra, manca numero legale in commissione Vigilanza per la nomina della nuova presidente: ecco perché; Rai, lo stop dell’opposizione: “Prima le regole, poi le nomine”; Rai, polemiche per presunte irregolarità in nuove assunzioni: aperta indagine interna - LaPresse; Rebus poltrone in Rai: le opposizioni indisponibili a votare nuovo Cda; L'Usigrai denuncia: "Oscurate le elezioni francesi"; Leggi >>>

Rai: Boschi (Iv), 'subito in Vigilanza vertici e sindacati'

(lanuovasardegna.it)

Roma, 30 ott (Adnkronos) - "La maggioranza non puo’ paralizzare l’attività della commissione di vigilanza per nascondere la propria incapacità politica". Lo dice la deputata di Italia viva Maria Elena ...

Rai, assente in blocco il centrodestra, manca numero legale in commissione Vigilanza per la nomina della nuova presidente: ecco perché

(roma.corriere.it)

L’opposizione vorrebbe procedere per bocciare la candidatura, e la maggioranza per questo fa mancare il numero legale, prolungando i tempi ...

Rai: Boschi (Iv), 'per Meloni due fallimenti in due giorni, meno male che era quella brava'

(informazione.it)

Lo dice la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai. "La maggioranza ieri ha contestato alle opposizioni la scelta di non entrare in aula ieri ...

Rai: Boschi (Iv), ‘per Meloni due fallimenti in due giorni, meno male che era quella brava’

(metronews.it)

Lo dice la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai. “La maggioranza ieri ha contestato alle opposizioni la scelta di non entrare in aula ...