Ilrestodelcarlino.it - Perché le ragnatele giganti? “Gli aracnidi si sollevano per sopravvivere all’alluvione”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Reggio Emilia, 30 ottobre 2024 – Milioni di piccoli ragni neri hanno ricoperto di veli dii campi alluvionati tra Villa Seta di Cadelbosco e San Bernardino di Novellara, che ora appaiono come avvolti in fantasmatici teli bianchi quasi come decorati per Halloween. Lo spettacolo (video) è reso ancora più affascinante (o orripilante per gli aracnofobici) al mattino, quando le goccioline di rugiada riflettono la luce obliqua del sole rendono evidentissime le tele. REGGIO MIGRAZIONE RAGNI BALLOONING Si tratta di un fenomeno massiccio, mai osservato nella nostra pianura in queste proporzioni: glihanno attuato in perfetto sincronismo una tecnica di sopravvivenza per salvarsi dall’invasione dell’acqua del loro habitat naturale.