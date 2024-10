Napoli, sequestrate 17 tonnellate rifiuti in azienda a Portici (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Napoli ha sequestrato 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi. Alla luce delle indicazioni fornite dal prefetto di Napoli Michele di Bari in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, i finanzieri hanno disposto un rafforzamento delle attività di controllo economico del territorio, nell'area che rientra nel cosiddetto Miglio d'oro sulla fascia costiera dal comune di Napoli a quello di Torre Annunziata. I finanzieri della compagnia di Portici hanno scoperto un complesso aziendale di circa 400 mq sito nella zona litoranea del comune di Ercolano che, seppur autorizzato alla detenzione, recupero e al riciclo dei rifiuti tessili fino a un limite di 5 tonnellate, è risultato contenere oltre 17 tonnellate di indumenti usati e scarti di lavorazione, superando di tre volte il limite consentito. Liberoquotidiano.it - Napoli, sequestrate 17 tonnellate rifiuti in azienda a Portici Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Guardia di Finanza del Comando provinciale diha sequestrato 17dispeciali non pericolosi. Alla luce delle indicazioni fornite dal prefetto diMichele di Bari in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, i finanzieri hanno disposto un rafforzamento delle attività di controllo economico del territorio, nell'area che rientra nel cosiddetto Miglio d'oro sulla fascia costiera dal comune dia quello di Torre Annunziata. I finanzieri della compagnia dihanno scoperto un complessole di circa 400 mq sito nella zona litoranea del comune di Ercolano che, seppur autorizzato alla detenzione, recupero e al riciclo deitessili fino a un limite di 5, è risultato contenere oltre 17di indumenti usati e scarti di lavorazione, superando di tre volte il limite consentito.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti: Ercolano, sequestrate 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi; Napoli, sequestrate 17 tonnellate rifiuti in azienda a Portici; Ercolano, sequestro di rifiuti speciali: trovati oltre 17 tonnellate di indumenti usati; Ercolano, sequestrate 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (Video); Sequestrate 17 tonnellate di rifiuti speciali nel Napoletano, una denuncia; Ercolano, sequestrate 17 tonnellate di indumenti usati e scarti di lavorazione; Leggi >>>

Napoli, sequestrate 17 tonnellate rifiuti in azienda a Portici

(stream24.ilsole24ore.com)

(LaPresse) La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Napoli ha sequestrato 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi. Alla luce ...

Ercolano, sequestro di rifiuti speciali: trovati oltre 17 tonnellate di indumenti usati

(msn.com)

Oltre 17 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi sequestrati e una denuncia: è il bilancio di un'operazione dei finanzieri della compagnia di Portici scattata nel ...

Sequestrate 17 tonnellate di rifiuti speciali nel Napoletano, una denuncia

(italpress.com)

NAPOLI (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Napoli, che ha intensificato i controlli nell'area che rientra nel cosiddetto "Miglio d'oro", ha scoperto un ...

GDF – GUARDIA DI FINANZA / NAPOLI * «SEQUESTRATE 17 TONNELLATE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, DENUNCIATA LA RESPONSABILE»

(agenziagiornalisticaopinione.it)

Alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli – Dr. Michele di Bari, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli h ...