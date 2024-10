Napoli, Conte a DAZN: “Vogliamo far sognare i nostri tifosi, ma restiamo con i piedi per terra” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-0 in trasferta contro il Milan. Di seguito le sue parole. Si può ancora evitare di considerare il Napoli tra le favorite? “Qui nessuno si sottrae, guardiamo le cose con realismo e analizziamo ciò che stiamo realizzando quest’anno, che, ripeto, dopo 10 giornate ha qualcosa di straordinario. Imprevedibile, penso che nemmeno il più ottimista avrebbe potuto immaginare un simile risultato. Detto ciò, restiamo molto, ma davvero molto umili, con i piedi ben saldi a terra, concentrati a procedere partita dopo partita. Non si tratta di fuggire dalle aspettative: ho le spalle larghe. Le responsabilità mi sono sempre state assegnate, perché comunque ho un nome e una carriera e credo di aver dimostrato qualcosa. Terzotemponapoli.com - Napoli, Conte a DAZN: “Vogliamo far sognare i nostri tifosi, ma restiamo con i piedi per terra” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Antonio, tecnico del, ha parlato ai microfoni didopo il successo per 2-0 in trasferta contro il Milan. Di seguito le sue parole. Si può ancora evitare di considerare iltra le favorite? “Qui nessuno si sottrae, guardiamo le cose con realismo e analizziamo ciò che stiamo realizzando quest’anno, che, ripeto, dopo 10 giornate ha qualcosa di straordinario. Imprevedibile, penso che nemmeno il più ottimista avrebbe potuto immaginare un simile risultato. Detto ciò,molto, ma davvero molto umili, con iben saldi a, concentrati a procedere partita dopo partita. Non si tratta di fuggire dalle aspettative: ho le spalle larghe. Le responsabilità mi sono sempre state assegnate, perché comunque ho un nome e una carriera e credo di aver dimostrato qualcosa.

