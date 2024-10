Thesocialpost.it - Moto contro furgone in Tangenziale: Victor Riolo muore a quarant’anni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)Roy, 40enne catanese di San Giovanni La Punta e imprenditore nel settore della ristorazione, è la vittima di un tragico incidente avvenuto questa mattina sulladi Catania. Insieme alla sua compagnia,viaggiava su unadi grossa cilindrata, una Bmw R1200, quando è andato a schiantarsiun mezzo fermo in corsia di emergenza per lavori stradali. L’impatto, verificatosi al chilometro 1+500 nei pressi dello svincolo per Gravina di Catania, è stato così violento che pernon c’è stato nulla da fare; è deceduto sul colpo. La compagna, anch’essa 40enne, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Garibaldi, in condizioni gravi. Le cause esatte dell’incidente sono ancora sotto esame da parte della polizia stradale, che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.