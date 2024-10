Lanazione.it - Mostra di Vasari, riunito il Comitato per l’ordine pubblico in Prefettura

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – Ultima verifica delle misure di sicurezza già precedentemente delineate per lasu“Il teatro delle Virtù” che sarà inaugurata l prossimo 31 ottobre. È stato questo l’argomento della riunione delpere la sicurezza pubblica, tenutosi oggi in, dove è stata fatta una definitiva ricognizione di tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza della manifestazione. I presenti hanno ulteriormente analizzato e condiviso le misure già programmate. In conclusione il Prefetto ed il Sindaco, nel ringraziare tutte le componenti del sistema della sicurezza per l’impegno profuso, hanno formulato i migliori auspici per una grande riuscita dell’evento.