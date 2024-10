Milan-Napoli: tifosi azzurri in direzione stadio con coltelli, mazze e tirapugni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trenta tifosi del Napoli sono stati fermati ieri mattina, martedì 29 ottobre. Erano in autostrada, all'altezza di Ceprano, diretti verso il capoluogo lombardo per assistere alla partita serale tra Milan e Napoli (poi vinta dagli azzurri 2-0), quando la polizia li ha controllati.I mezzi su cui Napolitoday.it - Milan-Napoli: tifosi azzurri in direzione stadio con coltelli, mazze e tirapugni Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trentadelsono stati fermati ieri mattina, martedì 29 ottobre. Erano in autostrada, all'altezza di Ceprano, diretti verso il capoluogo lombardo per assistere alla partita serale tra(poi vinta dagli2-0), quando la polizia li ha controllati.I mezzi su cui

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Milan-Napoli: tifosi azzurri in direzione stadio con coltelli, mazze e tirapugni; Milan-Napoli, trenta tifosi azzurri fermati prima del match: cosa è successo; Milan-Napoli: le indicazioni per i tifosi ospiti, forse oltre 7.000; Milan-Napoli, rissa a San Siro: napoletani cacciati dalla Tribuna | VIDEO CN24; La passione dei tifosi azzurri è infinita, ecco come celebrano la vittoria col Milan; Milan-Napoli, probabili formazioni: è la sfida verità per gli azzurri primi in classifica; Leggi >>>

Milan-Napoli 0-2 in cinque meme: la LuKvara spegne il diavolo, archiviato il primo match del tour infernale

(ilmattino.it)

Il Napoli inizia il suo tour di partite complicate con una convincente vittoria: a rispedire negli Inferi il Milan di Paulo Fonseca ci pensano i soliti mattatori azzurri: Romelu Lukaku e ...

Milan-Napoli 0-2 e Conte in volata scudetto: guardate la reazione dei tifosi napoletani a San Siro! | VIDEO

(msn.com)

Milan-Napoli finisce 0-2, coi gol di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia. In una notte fantastica a San Siro, negli Highlights merita spazio la Live Reaction da Milano dei tifosi napoletani a fine g ...

Milan-Napoli, trenta tifosi azzurri fermati prima del match: cosa è successo

(informazione.it)

A poche ore dal fischio d’inizio, arriva una notizia che movimenta il clima della sfida di cartello della decima giornata di Serie tra il Milan e il Napoli: fermati trenta tifosi. Il countdown per il ...

Tifosi del Napoli verso Milano con coltelli, mazze e tirapugni: fermati in autostrada

(milanotoday.it)

Armati fino ai denti in direzione stadio. Trenta tifosi del Napoli diretti a Milano per assistere alla partita della loro squadra contro il Milan - poi vinta 2-0 dai partenopei - sono stati bloccati ...