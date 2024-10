Medioriente: Qassem, preso di mira camera da letto Netanyahu, lui morto di paura (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ott. (LaPresse) – “Noi prendiamo di mira solo caserme e militari, mentre loro uccidono civili innocenti. Provano a farci del male, ma noi facciamo loro del male di rimando e siamo potuti arrivare fino a lanciare un missile sulla camera da letto di Netanyahu, che secondo le nostre informazioni è morto di paura”. Lo ha detto Naim Qassem nel suo primo discorso da segretario generale di Hezbollah, dopo che ieri è stata annunciata la sua nomina. Lo riporta L’Orient-Le Jour. Il riferimento è al fatto che il 19 ottobre un drone proveniente dal Libano ha colpito la residenza del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Cesarea. Netanyahu e la sua famiglia non erano a casa. Lapresse.it - Medioriente: Qassem, preso di mira camera da letto Netanyahu, lui morto di paura Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ott. (LaPresse) – “Noi prendiamo disolo caserme e militari, mentre loro uccidono civili innocenti. Provano a farci del male, ma noi facciamo loro del male di rimando e siamo potuti arrivare fino a lanciare un missile sulladadi, che secondo le nostre informazioni èdi”. Lo ha detto Naimnel suo primo discorso da segretario generale di Hezbollah, dopo che ieri è stata annunciata la sua nomina. Lo riporta L’Orient-Le Jour. Il riferimento è al fatto che il 19 ottobre un drone proveniente dal Libano ha colpito la residenza del premier israeliano Benjamina Cesarea.e la sua famiglia non erano a casa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Hezbollah sceglie is suo nuovo segretario, è Naim Qassem, e potrebbe durare di più; Hezbollah: "Proseguiremo i combattimenti ma il cessate il fuoco è l’unica soluzione"; Zelensky: «Sanzioni contro enti che aiutano l’aviazione russa»; Operazioni terrestri in Libano: Israele infiamma il Medio Oriente; Medioriente, Israele lancia l’operazione di terra in Libano. Il ministro Tajani: «Gli italiani lascino il Paese; Iraq, diretta: raid Usa uccide comandante delle milizie filo-iraniane. Soleimani ucciso, l'Iran: «Da Usa atto; Leggi >>>

Guerra Israele Medio Oriente, leader Hezbollah: Continuerò piani di guerra Nasrallah LIVE

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele Medio Oriente, leader Hezbollah: Continuerò piani di guerra Nasrallah LIVE ...

Medio Oriente, la cronaca della giornata

(ansa.it)

Netanyahu: 'Lavoriamo per alcuni ostaggi e giorni di tregua'. Fonti di Hamas: 'Pronti ad accettare la proposta egiziana' (ANSA) ...

Gli Stati Uniti avvertono Israele: "Migliori la situazione a Gaza o nostre armi a rischio" | Hezbollah minaccia: "Abbiamo diritto a colpire tutto Israele"

(msn.com)

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 376. Il segretario di Stato americano Antony Blinken e quello alla Difesa Austin hanno inviato una lettera a Israele chiedendo di adottare ...

Medioriente, Israele attacca l'Iran: il timelapse dei missili intercettati nel cielo di Teheran

(video.corriere.it)

Video Medioriente Qassem Video Medioriente Qassem

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira «impianti di fabbricazione di armi utilizzati per produrre i missili che l’Iran ha lanciato contro lo Stato di Israele nell’ultimo ...