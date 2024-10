Lettera43.it - L’uomo che aggredì il marito di Nancy Pelosi è stato condannato all’ergastolo

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)che nel 2022con un martello ildi, ex speaker democratica della Camera americana, èsenza condizionale da un tribunale della California. La sentenza segue quella emessa da un tribunale federale a maggio, che aveva chiesto 30 anni di carcere, e conclude il processo a carico di David DePape, seguace di teorie cospirative di estrema destra che il 28 ottobre 2022 si introdusse nella casa dei coniugia San Francisco colpendo alla testa Paul e provocandogli una frattura al cranio. Non prima di aver urlato «Dov’è?», esplicitando l’intenzione di voler colpire la politica americana. Dopo i fatti, DePape ammise infatti che il suo obiettivo era quello di «rompere le rotule» ase non avesse confessato le «bugie» dei democratici.