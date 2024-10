Lobotka a rischio anche contro l’Atalanta (CorSport) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Stanislav Lobotka ha rimediato un infortunio nell’ultima sosta delle nazionali e ha saltato i match contro Empoli, Lecce e Milan. Ma potrebbe non farcela anche per domenica, quando il Napoli affronterà l’Atalanta. Lo ha riportato il Corriere dello Sport. La presenza di Lobotka contro l’Atalanta è a rischio Il quotidiano scrive nell’edizione odierna: Da valutare il recupero di Lobotka, fuori sin dalla trasferta a Empoli per il problema a un flessore della coscia sinistra rimediato con la nazionale slovacca. Lobo, uno delle colonne della squadra nonché un perno fondamentale del meccanismo tattico, s’è infortunato il 14 ottobre nel corso di Azerbaigian-Slovacchia. Il piano di recupero procede secondo i piani: due settimane e di conseguenza tre partite erano in preventivo, con l’obiettivo di provare il recupero per la quarta. Ilnapolista.it - Lobotka a rischio anche contro l’Atalanta (CorSport) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Stanislavha rimediato un infortunio nell’ultima sosta delle nazionali e ha saltato i matchEmpoli, Lecce e Milan. Ma potrebbe non farcelaper domenica, quando il Napoli affronterà. Lo ha riportato il Corriere dello Sport. La presenza diè aIl quotidiano scrive nell’edizione odierna: Da valutare il recupero di, fuori sin dalla trasferta a Empoli per il problema a un flessore della coscia sinistra rimediato con la nazionale slovacca. Lobo, uno delle colonne della squadra nonché un perno fondamentale del meccanismo tattico, s’è infortunato il 14 ottobre nel corso di Azerbaigian-Slovacchia. Il piano di recupero procede secondo i piani: due settimane e di conseguenza tre partite erano in preventivo, con l’obiettivo di provare il recupero per la quarta.

Infortunio Lobotka, tegola per Conte: cambiano i tempi di recupero

Infortunio Lobotka, gli ultimi aggiornamenti preoccupano e non poco Antonio Conte: cambiano ancora i tempi di recupero ...

CDM - Lobotka a rischio per la trasferta contro il Milan, Gilmour non vuole farlo rimpiangere

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, potrebbe saltare anche la gara di San Siro contro il Milan: “Ancora non disponibile ovviamente Lobo ...

Infortunati Serie A, le indicazioni per il fantacalcio: Koopmeiners, Lobotka, Nico Gonzalez, Zaccagni. Chi rientra e chi resta fuori

Quali sono i giocatori infortunati per la 10^ giornata di Serie A: chi rientra, chi è ancora in dubbio e chi invece rimane fuori al fantacalcioContentsQuali sono i giocatori infortunati per la 10^ gio ...

Infortunio Lobotka: nuove complicazioni, svelati i tempi di recupero

Ci sono delle novità relative al recupero del centrocampista del Napoli Lobotka. Ecco le ultimissime riguardo il rientro del calciatore. Tornato infortunato dopo la sosta per le Nazionali, il Napoli d ...