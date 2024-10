Le 10 città italiane più green: nessuna del Sud (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Anche quest’anno è stato stilato il rapporto Ecosistema Urbano, realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e ‘Il Sole 24 Ore’. Si tratta di una graduatoria relative alle città italiane con i più alti parametri di vivibilità in Italia. Sono utilizzati vari indicatori, che identificano il tasso di sostenibilità della città reale rispetto a L'articolo Le 10 città italiane più green: nessuna del Sud proviene da LE VOCI DI DENTRO. Lucascialo.it - Le 10 città italiane più green: nessuna del Sud Leggi tutta la notizia su Lucascialo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Anche quest’anno è stato stilato il rapporto Ecosistema Urbano, realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e ‘Il Sole 24 Ore’. Si tratta di una graduatoria relative allecon i più alti parametri di vivibilità in Italia. Sono utilizzati vari indicatori, che identificano il tasso di sostenibilità dellareale rispetto a L'articolo Le 10piùdel Sud proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Le 10 città più green d’Italia: qual è al primo posto?

Il Report Ecosistema Urbano ha stilato la classifica delle città più green d'Italia: quale si trova al primo posto? Vediamo la top ten.

