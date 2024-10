Quotidiano.net - Landini, è importante la reazione a questa manovra

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quella in arrivo è una"ingiusta e pericolosa" per il segretario generale della Cgil nazionale Maurizio. Lo ha ribadito appena arrivato a Perugia - dopo aver partecipato alla conferenza stampa di annuncio dello sciopero generale proclamato per venerdì 29 novembre - per l'iniziativa pubblica della Cgil regionale "L'Umbria che lavora sfida il futuro". "La- ha sottolineato- rischia di creare dei danni proprio alle persone e anche ai territori, visto che tra l'altro dentroci sono dei tagli molto pesanti che hanno riflessi sulla vita delle persone. Quando tagli la sanità, tagli i soldi da dare ai Comuni e alle Regioni vuol dire che tagli dei servizi, vuol dire che la vita normale delle persone peggiora".