La strada cinese verso la Luna (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stato lanciato con successo un razzo cinese Lunga marcia 2-F sulla cui sommità era installata la navicella spaziale Shenzhou 19. Il vettore è decollato dal Jiuquan Satellite Launch Center con a bordo il comandante Cai Xuzhe, 48 anni, già membro della missione Shenzhou 14 (con 184 giorni trascorsi nello spazio), e gli astronauti Song Lingdong, 34 anni, ex pilota dell'aeronautica, e Wang Haoze, anche lui trentaquattrenne, ingegnere di volo. Entrambi sono alla loro prima missione e con la Shenzhou 19 hanno raggiunto, attraccando, la stazione spaziale Tiangong circa 6,5 ore dopo il lancio.

