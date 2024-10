La Serie A guardi che fine sta facendo la Ligue 1: ormai invisibile in tv e persino sui social (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Forse, anche la Serie A che non riesce a sfondare nemmeno gratis dovrebbe dare un’occhiata a cosa sta succedendo in Francia. Il calcio sta diventando invisibile. “La litania si consolida lentamente e inesorabilmente, fino a diventare una previsione che si autoavvera”, scrive So Foot. “Con appena 500.000 abbonati ufficialmente, sicuramente in realtà molto meno – scrive la rivista francese – Dazn per il momento ha perso clamorosamente la sua scommessa francese”. Ma è peggio di così: “anche sommando le cifre dello streaming illegale, qual è il vero pubblico che segue il calcio francese?”. “Siamo lontani dalle cifre di Amazon, che ha superato il milione, o anche di Canal+ quando ilcampionato nazionale riuniva quasi 1,8 milioni di persone, senza contare i bar pieni davanti a una tv appesa al muro. Ilnapolista.it - La Serie A guardi che fine sta facendo la Ligue 1: ormai invisibile in tv e persino sui social Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Forse, anche laA che non riesce a sfondare nemmeno gratis dovrebbe dare un’occhiata a cosa sta succedendo in Francia. Il calcio sta diventando. “La litania si consolida lentamente e inesorabilmente, fino a diventare una previsione che si autoavvera”, scrive So Foot. “Con appena 500.000 abbonati ufficialmente, sicuramente in realtà molto meno – scrive la rivista francese – Dazn per il momento ha perso clamorosamente la sua scommessa francese”. Ma è peggio di così: “anche sommando le cifre dello streaming illegale, qual è il vero pubblico che segue il calcio francese?”. “Siamo lontani dalle cifre di Amazon, che ha superato il milione, o anche di Canal+ quando ilcampionato nazionale riuniva quasi 1,8 milioni di persone, senza contare i bar pieni davanti a una tv appesa al muro.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lachesta facendo la Ligue 1: ormai invisibile in tv e persino sui social; Dark Matter - Allasi è riscattata :-);tv, cosa significa "reboot"? E "spinoff"? Il glossario delle parole più usate; Samurai, detective e dragoni. Più i diritti delle donne. Dimmi che cosain tv e ti dirò chi sei; "Billy Walsh", il teen drama che capisci alla prima scena mafino alla; Dragon Ball GT: perché l'episodio finale è ancora il miglior epilogo dell'intero franchise; Leggi >>>

Dove vedere Milan-Napoli e le altre partite di oggi in serie A

(msn.com)

Milan-Napoli, il big match dell'unico turno infrasettimanale di quest'anno, torna in tv in chiaro, ma non per tutti. Ecco come vederla. In campo anche Cagliari-Bologna e Lecce-Verona ...

Serie A divisa sulle riforme: Lotito vuole lo strappo con la Figc, Juve, Inter e Roma la mediazione

(repubblica.it)

Casini ha inviato ai club tre proposte di modifica dello Statuto: se ne parlerà giovedì in Lega. Ma non c’è unanimità tra i club ...

L'ex arbitro Orsato: "Se guardi il terzo anello di San Siro te la fai addosso"

(eurosport.it)

SERIE A - L'ex arbitro ... "Mi dissero di non guardare il terzo anello di San Siro perché 'se lo guardi te la fai addosso'. Avevano ragione: quel terzo anello l'ho guardato solo alla fine della ...

Risultati e classifica Serie A, Il Napoli vola a +7

(gazzettajonica.it)

Roma, 29 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della serie A della decima giornata dopo Milan-Napoli 0-2 Decima giornata Cagliari-Bologna 0-2, Lecce-Verona 1-0, Milan Napoli 0-2; ...