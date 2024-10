Sport.quotidiano.net - La felicità in Italiano. "Bravi, concreti e intensi: la classifica non ci piaceva e ci ha dato più carica»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "E’ una bella vittoria, che dedichiamo col cuore in mano a chi a Bologna sta ancora spalando nel fango", dice con orgogli Vincenzo. Dentro questa dedica c’è tutto: la liberazione dei tre punti che non arrivavano, una risposta indiretta al presidente del Milan Scaroni, la soddisfazione nel toccare con mano che la sua creatura finalmente cresce. "Oggi abbiamo giocato una partita concreta e intensa fino al novantesimo – gongola il tecnico – meritando di portare a casa tre punti che sono molto importanti per la". Già, proprio lasembra essere stato il pungolo per uscire dal guscio del grigiore. "Il fatto di vedere unanon bella – dice – ci hauna spinta per mettere in campo le nostre qualità: palleggio, attenzione, concentrazione, concretezza. La voglia dei tre punti oggi l’ho vista subito negli occhi dei miei ragazzi".