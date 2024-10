Juve, i convocati per il Parma: la scelta su Koopmeiners (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati ufficiali per la sfida contro il Parma. Tutti i dettagli in merito Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida contro il Parma. Recupera Koopmeiners, mentre sono fuori Milik, Bremer, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Calcionews24.com - Juve, i convocati per il Parma: la scelta su Koopmeiners Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Thiago Motta, allenatore dellantus, ha diramato la lista deiufficiali per la sfida contro il. Tutti i dettagli in merito Thiago Motta, allenatore dellaÂntus, ha diramato la lista dei giocatoriin vista della sfida contro il. RecuperaÂ, mentre sono fuori Milik, Bremer, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Di seguito l’elenco completo. Portieri:

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Juventus-Parma LE ULTIME | Pecchia pensa a Mandela Keita e Charpentier dal 1'; Juventus, Motta e la scelta che sorprende tutti in vista della gara contro il Parma; Yildiz ancora in panchina: si va verso questa scelta; Juventus-Parma, la probabile formazione bianconera; Pecchia: «Con la Juve la partita è sulle fasce. Osorio recuperato»; Motta, da Inter-Juve e Gatti e alla notizia più bella: “Forse dall'inizio"; Leggi >>>

Weah ancora titolare dopo il gol all’Inter? La scelta di Thiago Motta per Juve Parma di stasera

(juventusnews24.com)

Weah ancora titolare dopo il gol all’Inter? La scelta di Thiago Motta per Juve Parma, gara in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino Stasera la Juventus ospiterà il Parma all’Allianz Stad ...

SERIE A - Juventus, i convocati di Thiago Motta per la sfida contro il Parma

(napolimagazine.com)

A poche ore dalla sfida contro il Parma, in programma per questa sera alle 20.45, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha diramato la lista dei convocati. Torna Koopmeiners, con la novità rapprese ...

Juventus-Parma, i convocati di Thiago Motta: ritorna Koopmeiners

(calcioinpillole.com)

È appena stato diramato l'elenco dei convocati di Thiago Motta in occasione del match infrasettimanale tra Juventus e Parma ...

Juve Parma, Di Gregorio o Perin tra i pali? La decisione di Thiago Motta per il turno infrasettimanale

(juventusnews24.com)

Video Juve convocati Video Juve convocati

Juve Parma, Di Gregorio o Perin tra i pali? La decisione di Thiago Motta per il turno infrasettimanale in programma questa sera all’Allianz Stadium Questa sera la Juventus scenderà sul terreno di gioc ...