Tarantinitime.it - ITS Mobilità sostenibile e aerospazio a Taranto

Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoAula in azienda e sul campo, come in Aeroporti di Puglia, e mente proiettata al futuro, per gli studenti dell’ ITS Academy, che amplia la sua offerta formativa per il biennio 2024/26. In una Puglia che aspira a crescere e diventare pioniera di sviluppo tecnologico e innovativo nel Sud Italia e anche nel Mediterraneo, ITSoffre alta formazione interamente finanziata, che si traduce in lavoro. E per assecondare la naturale vocazione del territorio tarantino, con la collaborazione strategica di Confindustria, punta su Grottaglie per attivare il nuovo corso per “Tecnico Superiore delle Tecnologie produttive per l’” che focalizza l’attenzione sui materiali compositi, sia metalli che polimeri, sull’automazione, sull’additive manufacturing e sulle tecnologie dello spazio.