(Adnkronos) – "I dati del della Campania seguono la tendenza nazionale: vediamo un incremento dell'occupazione legato principalmente ai contratti a tempo determinato e a quelli a tempo indeterminato. Le cessazioni prevalgono rispetto alle assunzioni. Crescono però le entrate contributive in Campania, più della media nazionale, ed è un'informazione per l'Istituto molto importante perché il sistema

Inps, Tedesco: “Denatalità incide sulla sostenibilità”

Napoli, 30 ott. – (Adnkronos) – “I dati del della Campania seguono la tendenza nazionale: vediamo un incremento dell’occupazione legato principalmente ai contratti a tempo determinato e a quelli a tem ...

Salerno, dati Inps: meno disoccupazione ma c'è il calo della natalità

Cresce il tasso di occupazione, ma si registra anche un aumento dei beneficiari di ammortizzatori sociali per cessazione di rapporto di lavoro. Nel frattempo, continua a diminuire il numero ...

Confcommercio. Effetto denatalità anche sull'imprenditoria giovanile

L’Italia non è un Paese per giovani, ne ha persi per strada dieci milioni in quarant’anni (gli under 40 sono passati dai 32,3 milioni del 1982 a 22,8 milioni del 2023), mentre è quasi ...

Confcommercio, 'denatalità pesa anche sulle imprese giovani'

La denatalità in Italia è un problema da decenni, con circa dieci milioni di giovani in meno negli ultimi 40 anni. Una realtà che si è concentrata in particolare al Sud, dove dal 2011 al 2023 ...