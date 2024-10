In Spagna 62 morti e numerosi dispersi per il maltempo, Sanchez: “Emergenza non è finita” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I soccorritori starebbero ancora cercando numerosi dispersi, per cui si ipotizza che il numero delle vittime possa aumentare; nella Regione di Valencia è prevista per oggi un'allerta rossa a causa delle piogge incessanti L'articolo In Spagna 62 morti e numerosi dispersi per il maltempo, Sanchez: “Emergenza non è finita” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - In Spagna 62 morti e numerosi dispersi per il maltempo, Sanchez: “Emergenza non è finita” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I soccorritori starebbero ancora cercando, per cui si ipotizza che il numero delle vittime possa aumentare; nella Regione di Valencia è prevista per oggi un'allerta rossa a causa delle piogge incessanti L'articolo In62per il: “non è” proviene da Il Difforme.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Alluvioni in Spagna, almeno 62 morti a Valencia e decine di dispersi. Sanchez: «L'emergenza maltempo non è finita»; Valencia alluvione oggi, Spagna travolta dalle inondazioni: «Almeno 62 morti». Molti dispersi, nessun italiano; Almeno 62 morti per le piogge torrenziali in Spagna, di cui 4 bambini; Maltempo a Valencia, almeno 62 morti. “Un Mediterraneo più caldo del normale ha aggravato il fenomeno”; Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: decine di morti. Dispersi e auto portate via dalla corrente. I video sui social: «L'apocalisse»; Aereo di linea precipita nello Stato brasiliano di San Paolo: 62 morti; Leggi >>>

Sono 62 i morti per le inondazioni in Spagna

(ansa.it)

E' salito a 62 morti il bilancio, ancora provvisorio, delle alluvioni in Spagna. Lo riferiscono fonti dei servizi d'emergenza, mentre proseguono le ricerche dei dispersi e il riconoscimento dei corpi ...

Maltempo in Spagna, strade come fiumi: oltre 50 morti e numerosi dispersi | Soccorritori sui gommoni

(msn.com)

I soccorritori hanno usato i gommoni per recuperare residenti intrappolati dopo le inondazioni che hanno trasformato le strade in fiumi e causato gravi disagi alla circolazione. Per tutta la notte han ...

Valencia alluvione oggi, Spagna travolta dalle inondazioni: «Almeno 62 morti». Continua il riconoscimento dei cadaveri, ancora molti i dispersi

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.

Maltempo in Spagna, alluvioni e allagamenti: almeno 62 morti. “Intrappolati come topi”

(thesocialpost.it)

Sono almeno 62 ... Spagna. A confermarlo è una nota del Centro di coordinamento operativo integrato del ministero dell’Interno spagnolo, che parla di un bilancio ancora provvisorio. Tra di loro ci ...