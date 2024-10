In Europa solo 1 studente su 4 segue percorsi in ambito Stem (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – In Europa solo il 26,6% degli studenti è iscritto a percorsi di educazione terziaria in ambito tecnico-scientifico. Inoltre, un’azienda su due riporta difficoltà nel reperire risorse Stem. La carenza di tali competenze è particolarmente acuta in alcuni ambiti strategici come l’Ict: gli studenti iscritti a questo sotto-insieme rappresentano solo il 19,5% del totale Stem e tra questi le donne sono solo il 20,3%.E’ quanto emerge dal report realizzato da Fondazione Deloitte e dal Public Policy Program di Deloitte. Gli indirizzi di ingegneria sono i più scelti dagli studenti Ue (53,7% nel 2022), seguiti dalle discipline in ambito Scienze naturali, matematica e statistica (26,7%). Pochi gli studenti in ambito Ict, che rappresentano circa il 19,5% del totale degli studenti Stem. Unlimitednews.it - In Europa solo 1 studente su 4 segue percorsi in ambito Stem Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Inil 26,6% degli studenti è iscritto adi educazione terziaria intecnico-scientifico. Inoltre, un’azienda su due riporta difficoltà nel reperire risorse. La carenza di tali competenze è particolarmente acuta in alcuni ambiti strategici come l’Ict: gli studenti iscritti a questo sotto-insieme rappresentanoil 19,5% del totalee tra questi le donne sonoil 20,3%.E’ quanto emerge dal report realizzato da Fondazione Deloitte e dal Public Policy Program di Deloitte. Gli indirizzi di ingegneria sono i più scelti dagli studenti Ue (53,7% nel 2022), seguiti dalle discipline inScienze naturali, matematica e statistica (26,7%). Pochi gli studenti inIct, che rappresentano circa il 19,5% del totale degli studenti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: In Europa solo 1 studente su 4 segue percorsi in ambito Stem; Schlein: “Per battere la destra servono coalizione e alleati solidi”; Sistema istruzione europeo in declino, rapporto Draghi: solo l’8% degli studenti UE ha alte competenze in matematica, a rischio la decarbonizzazione. Ecco cosa fare; Avviso pubblico per l’erogazione di borse di studio regionali denominate “Voucher Caro Scuola” a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023.; Università: i gruppi di lavoro del Ministero e l’inverno che sta arrivando; Europee: affluenza di poco superiore al 25% alle 12. Dieci domande e risposte; Leggi >>>

In Europa solo 1 studente su 4 segue percorsi in ambito Stem

(msn.com)

ROMA (ITALPRESS) - In Europa solo il 26,6% degli studenti è iscritto a percorsi di educazione terziaria in ambito tecnico-scientifico. Inoltre, un'azienda su due riporta difficoltà nel reperire risors ...

Giovani innovatori al liceo Righi di Bologna: “Con i fondi europei abbiamo creato startup. Inseguite le vostre passioni”

(msn.com)

Alessandro Cillario, Amarjot Sing e Alessandro Giombetti, fondatori di Cubbit e Bonomo, protagonisti nell’incontro di orientamento agli studenti del progetto “Europa, Italia”: “Masticate più esperienz ...

Europa e startup: mercato unificato o futuro a rischio

(econopoly.ilsole24ore.com)

Solo grazie a riforme coraggiose l’Europa potrà sperare di dare alle startup un ruolo centrale nella crescita economica ed essere competitiva ...

Compiti per casa, per 1 studente su 2 sono troppi

(altovicentinonline.it)

Così per molti studenti, appena tornati sui banchi dopo oltre due settimane di sosta natalizia, un vero stacco dalla vita scolastica c’è stato solo a tratti ... Alla fine, dunque, solamente poco più ...