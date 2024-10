“In 8 ore è caduta la pioggia di un anno”: ecco il dato che spiega il disastro di Valencia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A Valancia, in 8 ore, è caduta la pioggia che cade in un anno. Si spiegherebbe così il disastro che ha colpito la provincia spagnola provocando più di 50 morti e decine di dispersi, oltre a danni al momento incalcolabili. Come scrive El Pais, l’Agenzia meteorologica statale (Aemet) aveva alzato martedì alle 8 il livello di allerta da arancione a rosso per la costa meridionale Valenciana, dove in appena un’ora si erano accumulati 90 litri. Si stimava che le piogge avrebbero potuto essere dai 150 ai 180 litri per metro quadrato, ma alla fine ne sarebbero stati rilevati più di 445, secondo i dati provvisori. I paesi più colpiti sono stati Requena e Castelló. La situazione meteorologica che ha causato questo brutale episodio deriva da una combinazione di almeno due diversi fattori, come ha spiegato Rubén Del Campo, portavoce dell’Aemet. Ilfattoquotidiano.it - “In 8 ore è caduta la pioggia di un anno”: ecco il dato che spiega il disastro di Valencia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A Valancia, in 8 ore, èlache cade in un. Si spiegherebbe così ilche ha colpito la provincia spagnola provocando più di 50 morti e decine di dispersi, oltre a danni al momento incalcolabili. Come scrive El Pais, l’Agenzia meteorologica statale (Aemet) aveva alzato martedì alle 8 il livello di allerta da arancione a rosso per la costa meridionalena, dove in appena un’ora si erano accumulati 90 litri. Si stimava che le piogge avrebbero potuto essere dai 150 ai 180 litri per metro quadrato, ma alla fine ne sarebbero stati rilevati più di 445, secondo i dati provvisori. I paesi più colpiti sono stati Requena e Castelló. La situazione meteorologica che ha causato questo brutale episodio deriva da una combinazione di almeno due diversi fattori, come hato Rubén Del Campo, portavoce dell’Aemet.

