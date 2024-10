Il Gusto Toscano: degustazioni di vino, masterclass e show cooking (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Gusto Toscano torna al Conventino Caffè in Via Giano della Bella 20 il 9 e 10 novembre 2024. La rassegna, arrivata alla quinta edizione, si svolgerà in due giorni nel segno del bere bene, del mangiare meglio e della produzione artigianale di qualità, tutto a km zero. Sono attesi circa 30 Firenzetoday.it - Il Gusto Toscano: degustazioni di vino, masterclass e show cooking Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Iltorna al Conventino Caffè in Via Giano della Bella 20 il 9 e 10 novembre 2024. La rassegna, arrivata alla quinta edizione, si svolgerà in due giorni nel segno del bere bene, del mangiare meglio e della produzione artigianale di qualità, tutto a km zero. Sono attesi circa 30

A Eruzioni del Gusto la decima Guida delle aziende vitivinicole

Oltre 400 tipologie di vini selezionati di circa 150 aziende campane in degustazione alla serata finale di Eruzioni del Gusto, evento culturale, espositivo e di promozione dell'enogastronomia, della v ...

Eruzioni del Gusto, si chiude la 6° edizione

NAPOLI Oltre 400 tipologie di vini selezionati di circa 150 aziende campane in degustazione alla serata finale di Eruzioni del Gusto, evento culturale, ...

Degustazioni al buio Dare al vino una sostanza

Il sommelier Luca Boccoli ci racconta la sua esperienza e l’importanza della tattilità nella degustazione di un calice.

Dai formaggi al vino, dall'olio alla cioccolata: torna ARTour del Gusto Toscano in piazza Strozzi

Video Gusto Toscano

Dal 25 al 27 ottobre ARTour del Gusto Toscano, la mostra mercato dedicata all’artigianato alimentare di qualità, torna in piazza Strozzi a Firenze (ore 10-20, ingresso gratuito).