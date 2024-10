Il carovita invade Milano e le cene fuori diventano un lusso per molte famiglie (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Colpisce duro il rincaro dei prezzi nella grandi città, prima fra tutte Milano, diventata una metropoli che a differenza di ciò che faceva un tempo, anziché accogliere le persone con un sogno da realizzare, le allontana non permettendo più loro di vivere degnamente. Nel capoluogo meneghino il carovita si fa sentire e oggi, pur offrendo sempre molto, chiede decisamente troppo in cambio. Il problema principale è l'aumento spropositato dei prezzi delle case, non solo delle compravendite, ma anche degli affitti, che costringe le persone a trasferirsi fuori città: basti pensare che, dati Istat, per un giovane tra i 18 e i 29 anni che vive solo, uno studente o un giovane lavoratore appena arrivato in città, il costo minimo di beni e servizi è pari a ben 1175 euro al mese. Per una coppia composta da due persone tra i 30 e i 59 anni sale a 1541euro. Gamberorosso.it - Il carovita invade Milano e le cene fuori diventano un lusso per molte famiglie Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Colpisce duro il rincaro dei prezzi nella grandi città, prima fra tutte, diventata una metropoli che a differenza di ciò che faceva un tempo, anziché accogliere le persone con un sogno da realizzare, le allontana non permettendo più loro di vivere degnamente. Nel capoluogo meneghino ilsi fa sentire e oggi, pur offrendo sempre molto, chiede decisamente troppo in cambio. Il problema principale è l'aumento spropositato dei prezzi delle case, non solo delle compravendite, ma anche degli affitti, che costringe le persone a trasferirsicittà: basti pensare che, dati Istat, per un giovane tra i 18 e i 29 anni che vive solo, uno studente o un giovane lavoratore appena arrivato in città, il costo minimo di beni e servizi è pari a ben 1175 euro al mese. Per una coppia composta da due persone tra i 30 e i 59 anni sale a 1541euro.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il carovita invade Milano e le cene fuori diventano un lusso per molte famiglie; Leggi >>>

Carovita a Milano, Pietro Ichino: «Salario minimo, ora un parametro per calcolare i giusti livelli retributivi»

(milano.corriere.it)

Non è un caso che il terremoto giudiziario in materia di “giusta retribuzione”, sia in campo penale sia in campo civile, abbia incominciato a scatenarsi proprio al Nord, a Milano, e in ...

Regionali: cene elettorali per Orlando a Roma e Milano, centrodestra all'attacco

(telenord.it)

ora organizza cene di finanziamento carbonare a Milano sperando che Genova non se ne accorga. Caro Andrea, capisco che devi cercare consenso in altre regioni, ma almeno abbi il buonsenso di dire che ...

Cene con spettacolo a Milano: 15 ristoranti per mangiare e divertirsi

(mam-e.it)

Una delle scelte migliori quando si tratta di andare in un ristorante dove trovare cene con spettacolo a Milano è senza dubbio il Blue Note. Il fratello milanese del leggendario locale a New York ...

Carovita, salari giù nonostante aiuti anti-inflazione

(video.sky.it)

Video carovita invade Video carovita invade

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...