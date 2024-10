I 10 calciatori più improbabili che guadagnano più di Kvicha Kvaratskhelia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Kvaratskhelia e il difficile rinnovo con il Napoli: ci sono tanti calciatori in Serie A che guadagnano più di lui, ma questi 10 vi stupiranno Possiamo affermarlo senza timore di smentita: da oltre 850 giorni Kvicha Kvaratskhelia è l’anima del Napoli. Con la sua tecnica sopraffina e la sua visione di gioco sovrannaturale ha conquistato uno scudetto ed è diventato il simbolo di una squadra bellissima, quel Napoli di Spalletti che ora, dopo tante vicissitudini, è diventato il Napoli di Antonio Conte. Dieci nomi di calciatori che guadagnano più di Kvaratskhelia (Foto: Ansa) – serieanews.comContro il Milan sono esattamente 100 partite di “Kvara” in maglia azzurra. Eppure il georgiano guadagna “solo” 1,8 milioni netti l’anno, gli stessi concordati al momento del suo arrivo a Napoli. E sono davvero tanti i colleghi, spesso con meno impatto, che superano questa cifra. Serieanews.com - I 10 calciatori più improbabili che guadagnano più di Kvicha Kvaratskhelia Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024)e il difficile rinnovo con il Napoli: ci sono tantiin Serie A chepiù di lui, ma questi 10 vi stupiranno Possiamo affermarlo senza timore di smentita: da oltre 850 giorniè l’anima del Napoli. Con la sua tecnica sopraffina e la sua visione di gioco sovrannaturale ha conquistato uno scudetto ed è diventato il simbolo di una squadra bellissima, quel Napoli di Spalletti che ora, dopo tante vicissitudini, è diventato il Napoli di Antonio Conte. Dieci nomi dichepiù di(Foto: Ansa) – serieanews.comContro il Milan sono esattamente 100 partite di “Kvara” in maglia azzurra. Eppure il georgiano guadagna “solo” 1,8 milioni netti l’anno, gli stessi concordati al momento del suo arrivo a Napoli. E sono davvero tanti i colleghi, spesso con meno impatto, che superano questa cifra.

