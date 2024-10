“Hanno ucciso l’uomo ragno”: la serie sugli 883 spopola, ma com’è andata davvero? Perché Pezzali e Cecchetto si odiano (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Hanno ucciso l’uomo ragno” sta spopolando su Sky. La serie che racconta il successo degli 883 è già cult: cos’è accaduto subito dopo. “Hanno ucciso l’uomo ragno”, fortunata serie Sky che racconta l’ascesa e il successo degli 883, sta talmente piacendo al pubblico televisivo che le curiosità sul celebre gruppo anni Novanta sono tornate in auge. Allora i fan proseguono a farsi una serie di domande, alcune delle quali ancora senza risposta. Max Pezzali ai ferri corti con Claudio Cecchetto (ANSA-CityRumors.it)La prima, apparentemente più semplice: perchè gli 883 si sono separati e reinventati a partire dal 1994? La risposta la dà, senza troppi convenevoli, Mauro Repetto – compagno di avventure e di banco con Pezzali in quegli anni – “Ho preferito seguire il mio sogno newyorkese. Me ne sono andato via nel momento di maggior successo perchè sentivo di aver bisogno d’altro. Cityrumors.it - “Hanno ucciso l’uomo ragno”: la serie sugli 883 spopola, ma com’è andata davvero? Perché Pezzali e Cecchetto si odiano Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “” stando su Sky. Lache racconta il successo degli 883 è già cult: cos’è accaduto subito dopo. “”, fortunataSky che racconta l’ascesa e il successo degli 883, sta talmente piacendo al pubblico televisivo che le curiosità sul celebre gruppo anni Novanta sono tornate in auge. Allora i fan proseguono a farsi unadi domande, alcune delle quali ancora senza risposta. Maxai ferri corti con Claudio(ANSA-CityRumors.it)La prima, apparentemente più semplice: perchè gli 883 si sono separati e reinventati a partire dal 1994? La risposta la dà, senza troppi convenevoli, Mauro Repetto – compagno di avventure e di banco conin quegli anni – “Ho preferito seguire il mio sogno newyorkese. Me ne sono andato via nel momento di maggior successo perchè sentivo di aver bisogno d’altro.

