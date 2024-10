Gnabry: «L’anno scorso un anno buttato, non so perchè mi infortunavo sempre: ecco cosa faccio ora» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Serge Gnabry, attaccante del Bayern Monaco, che ha raccontato le difficoltà della scorsa stagione, tartassato dagli infortuni Serge Gnabry ha parlato ai canali ufficiali del Bayern Monaco per raccontare le difficoltà vissute la scorsa stagione, continuamente tartassato dagli infortuni che gli hanno anche fatto perdere gli Europei. Di seguito le sue parole. Calcionews24.com - Gnabry: «L’anno scorso un anno buttato, non so perchè mi infortunavo sempre: ecco cosa faccio ora» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Serge, attaccante del Bayern Monaco, che ha raccontato le difficoltà della scorsa stagione, tartassato dagli infortuni Sergeha parlato ai canali ufficiali del Bayern Monaco per raccontare le difficoltà vissute la scorsa stagione, continuamente tartassato dagli infortuni che gli hanche fatto perdere gli Europei. Di seguito le sue parole.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Come unperso. Continuavo a infortunarmi": lo sfogo didopo la stagione shock; Sergeha le idee chiare per il futuro: immagini; Troppi rumors,chiarisce: "Non volevo andarmene dal Bayern, ho ancora due anni";, blitz improvviso in Baviera: opzione per il prestito | Sulla corsia arriva un fulmine; Dai sogni infranti alla consacrazione: Serge, inferno e ritorno; Daa Mane, pazzesco Bayern! "Tuchel mette tutti sul mercato"; Leggi >>>

Gnabry: «L’anno scorso un anno buttato, non so perchè mi infortunavo sempre: ecco cosa faccio ora»

(calcionews24.com)

Le parole di Serge Gnabry, attaccante del Bayern Monaco, che ha raccontato le difficoltà della scorsa stagione, tartassato dagli infortuni Serge Gnabry ha parlato ai canali ufficiali del Bayern Monaco ...

Troppi rumors, Gnabry chiarisce: "Non volevo andarmene dal Bayern, ho ancora due anni"

(tuttomercatoweb.com)

"Ho ancora due anni di contratto, quindi non ci ho ancora pensato", ha aggiunto Gnabry, riservano anche qualche critica ai rumors sul suo conto dalle parti di Monaco di Baviera. "Purtroppo le voci ...

Bloomberg. Il sistema sanitario italiano scala la classifica: ora è il terzo più efficiente al mondo

(quotidianosanita.it)

Secondo la classifica stilata dall'agenzia americana siamo il top in Europa e miglioriamo il sesto posto dello scorso anno. A livello mondiale ci superano soltanto Singapore e Hong Kong.

Com’è cambiato Israele un anno dopo il 7 ottobre

(startmag.it)

Se avessimo saputo l’anno scorso l’orrore che ci si sarebbe svelato pochi giorni dopo, forse politici, esercito, Shin bet e Mossad si sarebbero preparati un po’ meglio alla possibilità di un attacco ...