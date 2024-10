Unlimitednews.it - Furti di rame nei cimiteri tra Messina e Palermo, sgominata una banda

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)(ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di quattro persone. Agli arresti domiciliari sono finiti due indagati, padre e figlio, entrambi residenti a Santo Stefano di Camastra, in quanto ritenuti gravemente indiziati di moltepliciaggravati commessi in numerosidella provincia di: ihanno riguardato i pluviali di scolo indelle acque meteoriche, tutti asportati da numerose cappelle gentilizie esistenti in quei. Un terzo indagato, anche lui di Santo Stefano di Camastra e indiziato di taliaggravati, è stato raggiunto dalla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Mentre un quarto, residente a, è finito agli arresti domiciliari perchè accusato di ricettazione di tale materiale.