Fiumicino si illumina | completati i lavori di illuminazione per oltre 5km di strade

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 3o ottobre 2024 – Più luce e più sicurezza sulledella città: il Comune dicelebra un importante traguardo per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Sono stati, infatti, installati 218 nuovi pali della luce,ndo un totale di 5.318 metri lineari di. L’accensione ufficiale del nuovo impianto è prevista per il 31 ottobre ed interesserà il quadrante di Redipuglia. L’assessore aiPubblici, Giovanna Onorati, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “L’obiettivo dell’Amministrazione è renderesempre più sicura e vivibile. Con le nuove installazione non solo miglioriamo la visibilità e la sicurezza stradale, ma creiamo anche un ambiente più accogliente e curato per tutti.