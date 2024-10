Lanazione.it - Firenze, inaugurata Casa Mimosa: qui gli ex detenuti iniziano a ricostruirsi una vita

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 - Un appartamento per ia fine pena che escono dal carcere e hanno bisogno di un posto dove abitare e iniziare auna. Èieri nel condominio solidale Corelli gestito da Fondazione Solidarietà Caritas di. L'appartamento, rimesso a posto grazie ai fondi di Caritas Italiana, può ricevere due ospiti, persone a fine pena che non hanno la possibilità di altro tipo di accoglienza. Gli exvivono in autonomia ma fanno riferimento a un educatore e seguono un percorso personalizzato che prevede accoglienza, orientamento ai servizi del territorio, la ricerca di un lavoro e di un alloggio, l'assistenza per i documenti, in collaborazione con avvocati e servizi sociali.