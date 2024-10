Lopinionista.it - Film in uscita al cinema novembre 2024

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ottime novità ci aspettano in questo mese dia partire dal 7: Terrifier 3; Art il Clown vi aspetta per scatenare il caso tra i residenti inconsapevoli di Miles County. Terzo capitolo per questa inquietante saga. Una piccola chicca; se avete la piattaforma Amazon Prime, potrete visionare gratuitamente i primi minuti del. Alla veneranda età di 94 anni, Clint Eastwood continua ad offrirci i suoi lavori. Giurato numero 2, nelle sale dal 14ci racconta la storia di Justin Kemp. Un padre di famiglia, scelto per prestare servizio in qualità di giurato ad un processo per omicidio, nel quale avrà l’arduo compito di decidere se scagionare o condannare l’imputato. Molto atteso, il 14, “Il Gladiatore 2”, sequel della fortunata pellicola omonima risalente al 2020 e ambientata vent’anni dopo l’assassinio di Massimo Decimo Meridio.